Oroscopo Paolo Fox della settimana 19-25 febbraio 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 19 al 25 febbraio 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 19 al 25 febbraio 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana non prevede buone cose a livello sentimentale. Avete infatti ancora dubbi riguardo la storia che state vivendo perché non ci vedete alcuno sbocco nel futuro. Per quanto riguarda il lavoro riceverete una buona notizia. La settimana procederà tra alti e bassi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, la settimana per voi dei Gemelli sarà molto positiva soprattutto in amore dal momento che Venere sarà positiva. Le coppie vivranno un insolito vento di passione. Anche il lavoro vi darà delle belle soddisfazioni. A metà settimana potreste dover affrontare qualche imprevisto.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana che sta per iniziare sarà molto positiva per voi. Avrete infatti gli Astri che vi accompagneranno per i prossimi sette giorni. In amore e sul lavoro potrebbero arrivare delle piccole novità a metà settimana.

CANCRO

Cari Cancro, la settimana che vivrete saranno particolarmente movimentate almeno fino a giovedì. Cercate comunque di tenere sotto controllo lo stress e di non riversare le vostre paure e nevrosi sul partner. Dal prossimo fine settimana le cose inizieranno a migliorare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (19-25 febbraio 2024), sarà molto positiva soprattutto in amore dal momento che Venere sarà positiva. Le coppie vivranno un insolito vento di passione. Anche il lavoro vi darà delle belle soddisfazioni. A metà settimana potreste dover affrontare qualche imprevisto.

VERGINE

Cari Vergine, più andiamo avanti in questo 2024 e più avrete certezze fino a coronare un grande ideale o un piccolo sogno entro la fine dell’anno. Quelli che in amore hanno dato tanto ottenendo poco, ora chiederanno qualcosa in cambio.

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana che sta per iniziare sarà molto positiva per voi. Avrete infatti gli Astri che vi accompagneranno per i prossimi sette giorni. In amore e sul lavoro potrebbero arrivare delle piccole novità a metà settimana.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il rapporto amoroso necessita di riprendersi da un periodo di difficoltà. La settimana risulterà monotona e sarete molto presi dai vostri impegni ma allo stesso tempo dovrete cercare di non trascurare troppo il vostro partner.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, la settimana inizierà in maniera tranquilla ma poi Marte in transito influirà sul vostro umore e questo farà sì che affronterete le giornate con tono decisamente alto e ottimista. Fate attenzione a qualche piccolo inganno da parte di una persona che conoscete molto bene potrebbe rovinare la vostra giornata.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sarete infastiditi da chi vi riempie di false illusioni ma, fortunatamente, non sempre date molta importanza alle loro parole. Cercate di trascorrere una settimana tranquilla anche in amore e sul lavoro e, per farlo, non siate troppo polemici.

ACQUARIO

Cari Acquario, si alterneranno delle giornate molte accese e dei giorni sottotono. Il vostro umore infatti giocherà un ruolo fondamentale nelle relazioni, sia quelle amorose che quelle di lavoro o di amicizia.

PESCI

Cari Pesci, la settimana che sta per iniziare dovrete prendervi del tempo libero per trascorrere qualche ora in compagnia dei vostri cari. Cercate anche di trovare del tempo per il partner prima che questi vi metta il broncio!

