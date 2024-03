Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 21 marzo 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 21 marzo 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore scatterà tante volte l’allarme imprevisti: possibili dispute e discussioni, sia nel lavoro sia nella vita privata. Nel corso delle prossime ore di questo mese di marzo dovrete essere assolutamente cauti se non volete mandare all’aria qualcosa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 21 marzo 2024), il lavoro e i soldi in questo momento rappresentano un cruccio per voi: le risorse sono poche e la situazione lavorativa lascia a desiderare a causa di Giove in opposizione che crea problemi! Piove sul bagnato poi perché Marte dissonante aumenta le possibilità di problemi in famiglia… Passerà. Tenete duro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete reduci da un problema fisico o da qualche tensione in famiglia di troppo, vi servirebbe un po’ di tranquillità e pace. Venere in quadratura purtroppo non aiuta e tra pochi giorni si unirà anche Marte… Cercate di rilassarvi e non correre rischi. Specie quelli inutili… Attenzione. Calma e serenità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in queste ore di marzo siete energici e in forma al punto giusto. State riuscendo ad incanalare tutto verso le attività e le cose che possono farvi raggiungere obiettivi importanti. Le stelle parlano di novità interessanti all’orizzonte, sia in amore sia nel lavoro, ma dovrete farvi trovare pronti e saper cogliere al volo un’occasione importante…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 21 marzo 2024), è iniziato un periodo molto proficuo riguardo i sentimenti: questi sono giorni importanti per ravvivare un rapporto, provare sensazioni amorose che non sentivate da parecchio. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle vi suggeriscono di sfruttare questi giorni di inizio primavera per fare nuovi progetti in vista della seconda metà del 2024.

PESCI

Cari Pesci, siete i protagonisti indiscussi di questo periodo dell’anno: più passano i giorni e maggiori saranno forza ed energia che acquisirete, arriverete al punto che vi sentirete invincibili e in grado di fare qualsiasi cosa! Mettetevi in gioco e raccoglierete i frutti al 100 per cento.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete i protagonisti indiscussi di questo periodo. Tanta energia da sfruttare al meglio.