Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 2 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 2 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se c’è un ex che torna a darvi fastidio fatelo tornare nel vostro passato. Sul lavoro buttatevi in nuovi progetti. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Ci sono tutti i presupposti per ottenere qualcosa di speciale. Rimboccatevi le maniche. Vedrete che le cose andranno per il meglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 novembre 2023), attenzione ai rapporti con i toro e gli acquario che possono esser problematici. Sul lavoro arriva l’occasione di mostrare a tutti ciò di cui siete capaci. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se siete single buttatevi in nuovi incontri, le stesse sono dalla vostra parte. Sul lavoro concludete tutti i progetti senza rimandare. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sarà la volta buona per togliervi qualche sassolino dalla scarpa. Vedrete che tutto si aggiusta. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore c’è un bel po’ di caos e anche da tanto tempo ma presto ci sarà modo di rifarsi. Sul lavoro tutto procede bene. Avete ottenuto molto e tanto altro arriverà in men che non si dica. Rialzate la testa e vedrete che tutto si aggiusta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 novembre 2023), in amore potrebbero esserci ripensamenti, attenzione, però, a non prendere decisioni affrettate. Sul lavoro i nuovi progetti spiccheranno il volo. Riavrete fiducia in chi vi circonda, ma non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

PESCI

Cari Pesci, se siete single guardatevi intorno senza troppi timori. Sul lavoro fate tutto adesso senza rimandare. Rischiate poi che chi vi circonda vi sorpassi, e non riusciate a ottenere nulla di buono. Non prendetevela, tutto si aggiusta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: chi è single potrà trovare presto l’anima gemella. Non mancheranno buone opportunità di successo.