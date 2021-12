Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 2 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 2 dicembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la situazione in amore non è splendida: prudenza. Questo vale in particolare per chi è in coppia, mentre per i single è forse il caso di uscire dal guscio e cercare l’anima gemella… Per quanto riguarda il lavoro, potete dimostrare il vostro valore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 dicembre 2021), con Luna in opposizione meglio non rivangare il passato e guardare al futuro con ottimismo. Per quanto riguarda il lavoro, fate il vostro compito senza alimentare polemiche. Attenti al denaro, ultimamente avete speso un po’ troppo.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata positiva in amore, potete farvi valere e rinsaldare un rapporto che appare ormai logoro. Capitolo lavoro: non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Alcuni vecchi contatti possono aprirvi nuove strade e collaborazioni.

CANCRO

Cari Cancro, in amore la Luna è favorevole ma Venere è contraria. Meglio mantenere la calma e non polemizzare inutilmente. Per quanto riguarda il lavoro, le intuizioni oggi – giovedì 2 dicembre 2021 – non mancano. Potete conquistare una meritata promozione grazie al vostro talento.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 dicembre 2021), con Venere neutrale sono favoriti gli amori nati di recente, che godono di un’ottima ispirazione. Per quanto riguarda il lavoro, è probabile che ci siano state difficoltà ma adesso bisogna reagire. Rialzare la testa. Rimboccatevi le maniche.

VERGINE

Cari Vergine, con questa Luna favorevole non dovete essere timidi in amore, ma potete fare grandi conquiste (anche inaspettate). A lavoro tutti i progetti possono essere portati avanti con maggiore consapevolezza. Basta solo avere maggiore fiducia in se stessi e in chi lavora con voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: tanta qualità sia in amore sia sul lavoro. Godetene.