Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 19 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 19 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di equilibrio, ma intorno a voi c’è un po’ di agitazione. Cercate di non rimandare decisioni importanti. In amore Venere porta dolcezza e possibilità di recupero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 19 febbraio 2026), cielo potente per molti di voi. Siete magnetici e determinati. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere una rivincita personale. In amore passione alle stelle.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, desiderio di libertà e nuove avventure. Ottimo periodo per viaggi o nuovi studi. In amore potreste sentire il bisogno di chiarezza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, responsabilità e concretezza sono il vostro punto forte. Capitolo lavoro: arrivano conferme, anche se con fatica. In amore siete più disponibili rispetto al passato. Periodo di grande concretezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 19 febbraio 2026), periodo creativo e innovativo. Idee brillanti da mettere in pratica. In amore serve più presenza: non basta la mente, serve il cuore.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità amplificata. Siete intuitivi e romantici. In amore potete vivere emozioni profonde, ma evitate di idealizzare troppo. Per quanto riguarda il lavoro, ascoltate il vostro istinto. Il cielo vi invita a guardare lontano. Avete bisogno di orizzonti nuovi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sensibilità amplificata.