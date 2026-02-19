Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 19 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di fuoco. Marte vi rende determinati, ma anche un po’ impulsivi del solito. Lavoro? Arrivano conferme, soprattutto se avete seminato bene a gennaio. In amore evitate discussioni inutili…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 19 febbraio 2026), cielo in ripresa per molti di voi. Dopo qualche incertezza, sentite il bisogno di stabilità. Per quanto riguarda il lavoro, serve pazienza: non tutto si risolverà subito, ma le basi sono solide.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo dinamico per molti di voi, pieno di contatti e novità. Mercurio favorisce le comunicazioni: ottimo momento per colloqui, proposte e nuovi progetti. In amore siete affascinanti ma incostanti.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono protagoniste in queste ore di febbraio. Avete bisogno di certezze e di affetto autentico. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa si muove, ma dovete lasciarvi alle spalle vecchi rancori. In amore è tempo di parlare chiaro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 19 febbraio 2026), grande energia nell’aria! Il Sole vi sostiene e vi rende protagonisti. Opportunità interessanti per chi vuole cambiare ruolo o iniziare qualcosa di nuovo.

VERGINE

Cari Vergine, settimana di riflessione. Siete precisi e attenti, ma rischiate di essere troppo critici, soprattutto con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano piccole soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: settimana di riflessione.