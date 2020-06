Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 18 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox le relazioni con gli altri procedono per il verso giusto, le decisioni in amore saranno confermate ora che avete diversi progetti in ballo. Nel campo professionale l’incertezza vi rende nervosi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la Luna in opposizione vi invita ad essere più cauti in amore. Sfruttate questo periodo positivo per fare nuovi progetti, datevi da fare, rimboccatevi le maniche e valutate anche i progetti con il vostro partner, non siate troppo egoisti da pensare soltanto a quello che fa comodo a voi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo il guru delle stelle quella di oggi sarà una giornata importante per l’amore, sfruttatela il più possibile e cercare di chiarirvi con il vostro partner qualora dovessero subentrare problemi di varia natura. Se c’è stata una separazione, potreste cercare adesso di risanare la ferita oppure puntare a nuovi prati verdi, rimettervi in gioco.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata perfetta per i sentimenti, ma non è ancora tutto risolto, dovete portare pazienza, non si risolvono i problemi con la bacchetta magica. Avvertite una punta d’insoddisfazione, cercate di non perdere la pazienza, mantenete alta la vostra positività. Attenzione sul lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’amore slitta in secondo piano in questio periodo, avete tante cose per la testa, troppi pensieri ed emozioni da gestire. Nella vita di coppia avete accusato qualche problema, potrebbero insorgere incomprensioni e tra voi la tensione si taglia con il coltello. Rallentate la corsa.

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle questa sarà una giornata di riposo per voi, dovete recuperare le energie, sfruttate appieno questa possibilità e anche per chiarire situazioni rimaste ambigue, qualcosa che non va e che vi è rimasto incastrato in gola, in attesa di poterne parlare meglio. Avete le idee chiare su ciò che volete.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: l’amore è nell’aria e renderà tutto migliore.

