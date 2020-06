Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, chi ha avuto problemi di coppia negli ultimi giorni, ma ritiene che la relazione sia valida, allora dovrà darsi un pizzicotto sulla pancia oppure buttare fuori il malcontento e chiarire una volta per tutte quello che non funziona. Potreste avere un nuovo inizio. Siate più positivi riguardo il futuro.

TORO

Cari Toro, la Luna nel segno vi dona energia e tanta voglia di fare, a breve qualcuno potrebbe catturare la vostra attenzione, i cambiamenti sono ormai all’orizzonte, avete deciso che volete qualcosa di più dalla vita, qualcosa di importante per cui vale la pena combattere, sia in campo sentimentale che professionale. Valutate bene ogni mossa.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi secondo Paolo Fox sarà una giornata sottotono per il vostro segno, portate pazienza e vedrete che le cose andranno presto per il verso giusto. Accusate molta stanchezza in questo periodo, siete agitati e avete paura delle conseguenze di alcune scelte prese per il futuro. Bene il lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna è favorevole e vi aiuterà in amore, soprattutto se negli ultimi tempi avete riscontrato un po’ di difficoltà con le faccende del cuore. Un incontro propizio vi aiuterà a prendere la decisione giusta. Nel campo professionale andate incontro ad alcuni problemi, niente d’irrisolvibile.

LEONE

Cari Leone, l’amore oggi per voi potrebbe risultare un problema, soprattutto al mattino, quando siete un po’ più scorbutici, forse necessitate di una doppia dose di caffè per attivare i neuroni della bontà. State attraversando una fase delicata, pianificate nuove sfide e progetti per il lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, in amore si può chiarire qualsiasi cosa, potreste anche decidere di chiudere il rapporto se ritenete che non faccia più al caso vostro. Nel campo professionale dovete rimanere focalizzati, non fatevi distrarre dagli avversari. Chi chiude una porta potrà aprire un portone.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: Luna favorevole vi aiuterà a fare chiarezza in amore.

