Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 18 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata regalerà bellissimi momenti da condividere con il partner e se siete single, guardatevi intorno, la fortuna è dalla vostra parte. Sul lavoro meglio staccare un po’ la testa. Vedrete che ci saranno ottime opportunità in ogni campo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 gennaio 2024), arriva un momento di calo psico-fisico ma niente paura, è solo passeggero. Per quanto riguarda il lavoro meglio rimandare le decisioni. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, arriva un forte momento di stanchezza, attenzione a non pensare solo al lavoro mettendo da parte l’amore. Rischiate altrimenti di veder rovinare momenti importanti della vostra vita insieme. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ci saranno ottime opportunità di successo. Otterrete grandi cose. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche. Siete particolarmente nervosi ma le stelle vi danno una mano a non crollare del tutto. In amore c’è qualcosa da sistemare, cercate di capire cosa volete davvero.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 gennaio 2024), la luna vi sostiene e vi regala una bellissima giornata all’insegna della positività. Sul lavoro attenzione a qualche piccolo battibecco con i colleghi. Contate fino a dieci prima di aprir bocca se non volete rovinare rapporti importanti.

PESCI

Cari Pesci, c’è ancora un po’ di nervosismo ma presto riuscirete a ritrovare la vostra amata calma. Sul lavoro siate meno incerti, siete dei professionisti e tutti vi stimano, iniziate a pensarlo anche voi. Vedrete che si aggiusteranno tante cose. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: la luna vi sostiene e vi protegge. Attenti però a qualche nervosismo di troppo, specie sul lavoro. Rimboccatevi le maniche e vedrete che ci saranno ottime opportunità.