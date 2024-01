Oroscopo Paolo Fox della settimana 15-21 gennaio 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 15 al 21 gennaio 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 15 al 21 gennaio 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, ci sono complicazioni nell’aria e anche nella sfera sentimentale. Dovete fare una scelta difficile, soprattutto se vivete due relazioni. L’unico consiglio è di non esagerare, non caricate ulteriormente di tensione i legami sentimentali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per vivere un grande amore bisogna mostrarsi felici e sereni. Non aspettate che siano gli altri a darvi quello che vi manca. Chi è deluso da una relazione finita e magari non crede più nell’amore, deve credere in se stesso e volersi bene. In questi giorni sarete spinti dal desiderio di dar vita a nuove emozioni. Nel mese di febbraio Venere sarà in aspetto favorevole.

GEMELLI

Cari Gemelli, non eccedete nelle spese: c’è la possibilità di rinnovare un contratto o un accordo, ma forse con minor guadagno, quindi non resta che tenere d’occhio nel bilancio. Giove in opposizione già da una quindicina di giorni vi crea tante tensioni. Cercate di gestirle. Evitate i conflitti in amore.

CANCRO

Cari Cancro, può essere che nelle scorse ore siano giunte tensioni o complicazioni ma non fermatevi anche se state attraversando una crisi. Per quanto riguarda il lavoro, anche se pensate di non essere stati valutati al meglio, non è il momento di creare uno scontro. Saturno e Mercurio non sono in aspetto favorevole.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (15-21 gennaio 2024), il vostro quadro astrale è favorevole e non resta che darvi da fare e sfruttare questa condizione. Questo 2024 è un anno importante per voi! In questo periodo dovreste notare una situazione più dinamica anche a livello sentimentale.

VERGINE

Cari Vergine, se state cercando di ritrovare un amore questa può essere una settimana interessante. Qualcuno ha avuto problemi sul lavoro e di salute per cui la sfera sentimentale non è stata al centro dell’attenzione. Recupero in vista.

BILANCIA

Cari Bilancia, nella sfera sentimentale le cose non vanno come vorreste, tuttavia non è una settimana conflittuale in questo campo, pur se c’è qualche ritardo o problema. Meglio non rischiare se il vostro cuore è preso da due storie e non siete convinti di poter scegliere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, le prossime ore potranno portarvi energia, qualche risorsa o alcune emozioni importanti. Il Sole, Mercurio e Saturno sono in aspetto deciso. Viaggi, spostamenti, lettere e scritti sono favoriti. Siete predisposti a conoscere la verità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, questa settimana rilancia il vostro segno. Potreste ricevere una buona notizia nei primi giorni della prossima settimana. Opportunità da cogliere intorno al 22, ma attenzione: le occasioni vanno anche cercate… Quando le stelle sono a vostro favore, bisogna aiutare il destino.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ansie, preoccupazioni e conseguenti tensioni in vista. Mercurio e Saturno aiutano a riportare più tranquillità in ambito lavorativo e a gestire con maggiore maturità le situazioni problematiche.

ACQUARIO

Cari Acquario, siete tra i segni più favoriti in amore. Se avete vissuto una crisi o avete dovuto affrontare una relazione pesante, dal punto di vista sentimentale siete in crescita. Il 2024 vi libera finalmente di un Giove contrario, quindi anche nel campo delle finanze potete recuperare.

PESCI

Cari Pesci, siete alla ricerca di voi stessi. Nervi tesi in amore a causa di qualche difficoltà o per la lontananza. La situazione complicata che state vivendo potrebbe trovare risvolti positivi nel corso del mese di febbraio.

