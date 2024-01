Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 18 gennaio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, bello questo cielo per dare una bella spinta all’amore quindi siate coraggiosi. Sul lavoro avete una bella energia e anche un bell’atteggiamento positivo. Vedrete che ci saranno grandi opportunità di successo. In amore non prendetevela se invece con il partner le cose non vanno secondo i piani.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 gennaio 2024), in questa giornata si recupera un po’ dal punto di vista sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro arriveranno belle sorprese, quindi, siate pronti a tutto.

GEMELLI

Cari Gemelli, arriva un po’ di confusione nell’aria ma niente paura, presto uscirete da questa situazione di caos. Sul lavoro attenzione ai problemi di comunicazione con i colleghi. Vedrete che ci saranno grandi opportunità per la vostra persona. Rimboccatevi le maniche.

CANCRO

Cari Cancro, non cedete all’orgoglio in amore, siate un po’ meno rigidi. Per quanto riguarda il lavoro meglio non stressarsi troppo, avete bisogno di riposarvi. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 gennaio 2024), in amore è un bellissimo periodo quindi godetevi questo momento. Sul lavoro attenzione agli accordi presi di recente, c’è qualcosa da rivedere.

VERGINE

Cari Vergine, bella questa giornata per i sentimenti che possono spiccare il volo. Sul lavoro le cose da fare sono tante ma non fatevi sopraffare. Attenzione a qualche fastidio fisico. Vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ci sono ottime opportunità per i sentimenti, e grandi occasioni per spiccare il volo come non vi capitava da tempo.