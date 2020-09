Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 17 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 17 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – giovedì 17 settembre 2020 – sarà una giornata complessa a livello sentimentale, con possibili tensioni nei rapporti con il partner. Parlatevi con il vostro partner e cercate un punto d’incontro. La serata sarà positiva. Per quanto riguarda il lavoro siete creativi e determinati. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. Non perdete tempo utile.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi – 17 settembre – sarà una giornata in cui dovrete risolvere qualche piccolo problema personale. Mantenete la calma e non fatevi prendere dall’ansia. Anche sul lavoro il consiglio è quello, prima di aprir bocca, di riflettere, specie se avete in mente di intraprendere un nuovo percorso.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi sarà una giornata in cui dovrete cercare di mantenere la calma se non volete litigare inutilmente. In particolare è meglio evitare discussioni in amore. Anche sul lavoro vivrete momenti di tensione e nervosismo, specie con qualche collega che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Siete entrati in un fase di ripensamenti. Cercate di ragionare a mente fredda.

CANCRO

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivrete una giornata in cui cercare di evitare spiacevoli discussioni, come avvenuto in passato. Evitate di ripetere cose già dette più volte. Venerdì e sabato vivrete giornate di passione intensa. Dovete solo aspettare qualche ora, e potrete togliervi grandi soddisfazioni.

LEONE

Cari Leone, giornata molto positiva in amore. Ottime prospettive per i single: gli incontri sono favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, se avete intenzione di cambiare la vostra attività professionale, perché magari non vi trovate più molto bene con i colleghi, cercate di mantenere la calma e di non farvi prendere dalla fretta. Presto arriveranno ottime occasioni da cogliere al volo.

VERGINE

Cari Vergine, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovete riprendere le fila della vostra vita, soprattutto in amore. Non dovete rinunciare ai sentimenti anche se avete vissuto un momento difficile e siete lì a domandarvi il perché. Tornerete alla grande anche nel lavoro con Giove e Saturno dalla vostra parte.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: momento magico. Ottime notizie sul fronte dell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, fate le cose con calma.

