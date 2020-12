Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 17 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 17 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, alla fine del mese Venere sarà nel vostro segno, ottime notizie in arrivo per voi. In questi giorni l’amore sembrerà molto facile da gestire, ma non sottovalutate la questione. Per quanto riguarda il lavoro, anche i vostri obiettivi sembreranno più facili da raggiungere in queste ore. Avanti così, alla grande!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 17 dicembre 2020), avete trascorso giorni molto pesanti, ma la situazione in amore finalmente è in miglioramento. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni rapporti andranno rivisti e migliorati. Una persona nata sotto il segno della Vergine potrebbe aiutarvi a concludere un progetto che avete in ballo da tempo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la mattinata è buona per i sentimenti, il pomeriggio un po’ meno. Per quanto riguarda il lavoro, oggi – giovedì 17 dicembre 2020 – qualcosa non funzionerà come dovrebbe. L’umore non sarà dei migliori oggi… Tranquilli, passerà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi (giovedì 17 dicembre 2020), la situazione in amore migliorerà nel pomeriggio. A metà settimana la Luna sarà favorevole e saranno favoriti i nuovi incontri. Capitolo lavoro: in questi giorni concentratevi sulle cose importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – giovedì 17 dicembre 2020 -, avete trascorso due giornate polemiche per l’amore. Oggi sarete più forti e saggi. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di evitare le discussioni che potrebbero farvi cambiare rotta…

PESCI

Cari Pesci, Luna e Venere oggi saranno in opposizione: non sarà una giornata facile per l’amore. Vi sentite stanchi per tutto. Per quanto riguarda il lavoro, lasciatevi scivolare le cose addosso: fate tutto con calma. Grande calma.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: buone notizie dall’amore che è in miglioramento oggi, giovedì 17 dicembre. Ma il meglio deve ancora arrivare.

