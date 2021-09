Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 16 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 16 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi è piuttosto nervosa e tesa. Nelle prossime ore servirà prudenza in amore. Una certa serenità arriverà a partire dalla sera. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo novità e cambiamenti importanti. Fatevi trovare preparati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (16 settembre 2021), si prevede una situazione astrologica interessante per i sentimenti. Approfittatene, soprattutto se siete single da tempo. Invece sul lavoro non è escluso che possa ricontattarvi una persona che nel passato vi ha messo da parte…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle prossime ore non sottovalutate gli incontri, potrebbero essere più importanti di quello che crediate. Per quanto riguarda il lavoro, potrete migliorare la vostra situazione ma cercate anche di rilassarvi un po’… Rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, verrà premiata l’intraprendenza, il coraggio. Soprattutto se avete nel cuore una persona speciale. In amore infatti se siete davvero presi, siete capaci di tutto. Per quanto riguarda il lavoro, avrete un forte desiderio di cambiare e nel prossimo futuro vincerete una sfida importante.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 16 settembre 2021), evitate le polemiche inutili e cercate di mantenere la calma. Capitolo lavoro: vi manca la concentrazione, sarete (o forse già siete) preoccupati per alcune questioni economiche. Ultimamente infatti avete speso oltre il previsto.

PESCI

Cari Pesci, l’aspetto planetario di Venere e della Luna è molto intrigante per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, saranno favoriti i nuovi progetti, avrete la possibilità di siglare accordi vantaggiosi. Valutate pro e contro prima di accettare, non siate frettolosi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: amore intrigante. Lavoro? Favoriti i nuovi progetti, ma siate prudenti.

