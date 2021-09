Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 16 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 16 settembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata partirà sottotono, ma è previsto un recupero nel pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare le cose con calma ed evitare di perdere tempo. Attenti anche a qualche collega o superiore che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (16 settembre 2021), in amore se ci sono delle crisi devono essere risolte, non alimentare polemiche sterili e inutili. Rischiate di rovinare una relazione lunga e stabile. Capitolo lavoro: state lontano dalle complicazioni e fate solo lo stretto indispensabile.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna sarà nel segno dal pomeriggio, emozioni piacevoli all’orizzonte. Chi è single da tempo potrà trovare presto l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, anche se non è sempre facile, cercate di mantenere la calma e di evitare le discussioni. A volte bisogna mordersi la lingua.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi prevede importanti miglioramenti per i sentimenti a partire dal pomeriggio, la tensione delle ultime settimane dovrebbe essere passata. Ritrovate serenità nei rapporti con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, non abbiate fretta, è probabile che voi dobbiate scendere a compromessi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 16 settembre 2021), situazione delicata per i sentimenti, è possibile qualche punto di rottura per le coppie. Per quanto riguarda il lavoro, non siate sfiduciati anche se avete da poco iniziato un nuovo progetto. Il momento di rimboccarsi le maniche è arrivato.

VERGINE

Cari Vergine, favoriti i sentimenti, sia per chi è in coppia sia per chi è single. Lavoro? È un momento positivo anche per i più giovani che hanno voglia di mettersi in gioco. Dopo la pausa estiva, dimostrate a tutti il vostro valore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: la Luna è nel segno, piacevoli emozioni all’orizzonte. Approfittatene.

