Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 16 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 16 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore è il protagonista di questa giornata per voi bellissima: se avete un amore al vostro fianco coltivatelo, se avete voglia di abbracciare qualcuno fatelo… Mai come ora il lavoro, il successo e i risultati personali saranno gratificanti. Continuate così e ne vedrete davvero delle belle!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 16 novembre 2023), ve la prendete sempre un po’ troppo e chi vi parla deve stare attento a non premere i testi sbagliati… state sereni e soprattutto più calmi, non serve innervosirsi per ogni cosa. Venere, tra l’altro, sta per portarvi grandi vantaggi. In arrivo anche nuove sfide lavorative, vi sentite pronti a tutto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo le vostre abilità mentali e immaginative sono particolarmente sviluppate: cercate di usarle in maniera proficua, utile. Mai come in questi giorni vi sentite leggeri, spensierati e fiduciosi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un amico potrebbe avere bisogno di voi nel corso delle prossime ore. Non rifiutategli il vostro aiuto, mettete in mostra la vostra generosità e le vostre grandi capacità di prendervi cura degli altri. Il bene che fate agli altri vi tornerà indietro quando sarete voi in difficoltà.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 16 novembre 2023), non vale la pena sprecare il vostro tempo in dispute e scontri insignificanti. In questo momento ci sono questioni molto più urgenti e importanti alle quali dovreste dedicare tutte le vostre energie e la vostra attenzione.

PESCI

Cari Pesci, ogni giorno che passa sentite crescere una forza nuova, insolita che non potrete più sottovalutare o ignorare. Fareste bene a prenderne atto e cominciare a indirizzarla verso un obiettivo importante e concreto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

