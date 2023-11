Oroscopo Paolo Fox della settimana 13-19 novembre 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 13 al 19 novembre 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 13 al 19 novembre 2023 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, molto dipende dalla situazione personale, novembre ha il potere di fare arrivare i nodi al pettine in amore: le eventuali discussioni, rimostranze che potrete fare nei confronti delle persone che vi circondano saranno giuste e non dovrete tenerle dentro di voi. Se avete un rapporto che vi soddisfa queste stelle aumenteranno la voglia di chiarire. Per quanto riguarda il lavoro, curate come sapete fare i contatti, gli incontri e le proposte che arrivano da ambienti nuovi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, questo è un periodo importante, da dedicare gli affetti, alla situazione personale che conoscerà un eccezionale vantaggio, non perdete di vista l’elemento o fortuna che potrebbe rivelarsi grazie a nuove conoscenze, non evitate di mettere in chiaro i vostri dubbi, la causa profonda di qualche rimostranza che è stata causa di discussioni nel passato. Per quanto riguarda il lavoro, bene ricordare che tutti i cambiamenti che volete imporre alla vostra attività saranno gestiti e proposti entro le prossime settimane.

GEMELLI

Cari Gemelli, si può cercare di realizzare un progetto, Venere favorevole aumenta la voglia di amare. Insomma, siete ad un passo dal cambiamento, ineluttabile e importantissimo. Se c’è stata una separazione ora sarete voi a prendere in mano le redini della storia. Nuovi incontri favoriti Per quanto riguarda il lavoro, l’unica preoccupazione potrebbe riguardare le persone che sono troppo apatiche, annoiate dalla routine e dalla quotidianità. Le stelle non fanno nulla al posto nostro, questo cielo può consentire grandi svolte solo a chi è determinato e vuole ottenere il massimo.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore sarete più intolleranti, questo potrebbe far pensare al partner che voi siete distratti, che state pensando ad altro. Mi riferisco in particolare a chi è sposato, possibile che alcune coppie vivano un momento di incertezza, e certe giornate segnalate andranno gestite con molta cura. Per quanto riguarda il lavoro, le questioni lavorative sono spinte da Giove e Saturno in buon aspetto, in generale si può parlare di un periodo in cui il successo non manca o comunque ci saranno buone prospettive in vista del futuro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (13-19 novembre 2023), risveglio improvviso della passionalità, soluzione di problemi che ancora creano ansie. Quando si presentano influssi astrologici intensi partono favoriti i giovani, le persone sole ma anche gli innamorati di vecchia data che non avranno di che lamentarsi. Per quanto riguarda il lavoro, con queste stelle è probabile che ci sia una lotta in corso. Resta il desiderio di “farla pagare “ a chi non ha capito le vostre qualità migliori, un sentimento di rivalsa che diventa più forte se tra febbraio e maggio c’è stata una chiusura.

VERGINE

Cari Vergine, non dovete esagerare o pretendere troppo… Queste giornate possono lasciare il segno ma anche creare qualche disputa passeggera. Non andate a cercare la felicità in capo al mondo. Rispetto alla settimana scorsa, però, ci sono più complicazioni da gestire e all’inizio della settimana torna qualche attimo di smarrimento. Per quanto riguarda il lavoro, considerando il gran numero di stimoli che tocca il settore delle collaborazioni c’è la possibilità di instaurare nuovi rapporti lavorativi e professionali.

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle non hanno il potere di rimarginare le ferite d’amore, chi ha vissuto una separazione dovrà per forza di cose iniziare un nuovo percorso. Tuttavia il transito di Venere permette di agire con libertà, arriva una buona intraprendenza che aiuta i cuori solitari e i delusi della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, la fine di questo mese porta una buona capacità di azione, sembrano quasi del tutto superati problemi di tipo fisico, familiare che hanno limitato il raggio di azione nel corso degli ultimi mesi. Incontri favoriti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, nel corso delle prossime ore tenderete ad essere polemici; ma questo solo perché adesso volete avere certezze, stabilire se una persona è dalla vostra parte oppure no. Fatto sta che uno stato di agitazione eccessivo andrà evitato. Per quanto riguarda il lavoro, troppe le ansie maturate nel periodo estivo, ma spero che siano arrivate certezze, già la prima parte di novembre dovrebbe avere permesso un recupero da questo punto di vista, nella maggioranza dei casi possiamo essere ottimisti, ci saranno conferme e una stabilità che aiuterà anche chi vive alla giornata.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, vi piace una persona? Corteggiatela, cercate di avvicinarla, sfruttate il buon aspetto di Venere, non potete aspettarvi risultati se non vi mettete in gioco. Se siete soli e non avete responsabilità familiari il periodo non sarà affatto avaro di avventure, incontri che faranno sognare. Per quanto riguarda il lavoro, anche se guadagnate di più sarete costretti a tamponare qualche falla economica. Le nuove collaborazioni nascono sotto stelle propizie, per questo dovete essere più propositivi del solito.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, manca slancio erotico nella coppia, probabilmente perché ci sono tante preoccupazioni e problemi nel lavoro. Possibile qualche incomprensione in casa e nei rapporti con i familiari; tutto può essere superato ma prima bisogna fare i conti con le questioni di lavoro che spesso distraggono, portano fuori casa. Devi seguire ogni cosa con attenzione e organizzarti al meglio per fare un salto decisivo, raggiungere una nuova meta, senza non agire di fretta perché la calma è la virtù dei forti.

ACQUARIO

Cari Acquario, rifugiatevi pure in un nuovo contesto d’amore se necessario, persino il rapporto con gli amici vi darà forza per superare qualsiasi dubbio; nei nuovi rapporti sarà facile trovare un terreno comune di comprensione e di complice sensualità. Sarete attraenti. Per quanto riguarda il lavoro, dovete dimenticare le prime due settimane di novembre, alcuni progetti non sono partiti, ci sono stati ritardi per svariati motivi. Qualche dubbio può ancora arrivare, una piccola ansia. Sentirete forte il peso della routine, avete voglia di iniziare a fare cose nuove, ma ogni iniziativa andrà presa con calma e solo dopo attenta riflessione visto che Giove resta accigliato.

PESCI

Cari Pesci, il mese più pesante o di lontananza amorosa è stato quello di ottobre, questo non significa che manchi l’amore ma è probabile che circostanze esterne al rapporto abbiano determinato da circa un mese qualche dubbio. L’inizio della settimana invita alla prudenza, meglio evitare discussioni spinose. Per quanto riguarda il lavoro, la fine di questo mese porta un rallentamento nei progetti. Ci sono questioni irrisolte da sanare.

