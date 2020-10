Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 15 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 15 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 15 ottobre – si prevedono ottime opportunità per i sentimenti, avete infatti la Luna nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, avrete tanta voglia di fare e non mancheranno le buone occasioni, soprattutto per chi lavora in proprio. Sta a voi valutarle con calma ed eventualmente coglierle al volo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 15 ottobre 2020 – sarà una giornata molto positiva per i sentimenti, soprattutto per chi è single ed è in cerca dell’anima gemella. Sabato 17 e domenica 18 la Luna sarà finalmente nel segno, per cui approfittatene. In ambito lavorativo, dopo un periodo difficile, intravedete finalmente la luce in fondo al tunnel. Potete sperare in un futuro migliore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi – 15 ottobre 2020 – sono previsti nuovi e proficui incontri in amore per chi è single, per cui gioite e datevi da fare. Nuove conoscenze potranno trasformarsi in qualcosa di positivo. Cercate di essere più riflessivi e meno istintivi. A volte infatti contare fino a dieci prima di aprir bocca vi farebbe bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi – 15 ottobre 2020 – i problemi e le discussioni non mancano, in particolare se avete a che fare con i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Ariete. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a non spendere troppo. Presto potrebbero presentarsi ottime opportunità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – giovedì 15 ottobre 2020 -, i single potranno vivere una bella emozione. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a non spendere troppo. Cercate di fare anche le cose che non volete fare. A volte bisogna turarsi il naso per arrivare poi a qualcosa di importante.

PESCI

Cari Pesci, oggi è il momento di fare chiarezza in amore e capire cosa c’è che non va nella vostra storia. Meglio parlarsi e cercare una soluzione invece di far finta che tutto vada bene. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di voltare pagina e guardare al futuro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: buone notizie per i sentimenti. La Luna domani sarà nel vostro segno zodiacale. Approfittatene.

