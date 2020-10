Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 15 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Cari Ariete, oggi – 15 ottobre 2020 – dovrete fare parecchia attenzione perché avete la Luna in opposizione. Si prevede dunque una giornata piuttosto sottotono, con possibili contrasti con chi vi circonda. Sul fronte del lavoro, il cielo non promette nulla di buono. Fate attenzione e cercate di essere prudenti se avete intenzione di avviare un nuovo progetto. Anche in amore meglio andarci con i piedi di piombo.

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 15 ottobre 2020), dovete prendere decisioni importanti in amore. A livello lavorativo, cercate di fare attenzione ai rapporti con i superiori. Fatevi valere ma con calma e tranquillità. Le cose miglioreranno presto, per cui abbiate pazienza.

Cari Gemelli, si prevedono giornate ottime in amore, durante le quali sarete più resoluti e diretti. Sul fronte del lavoro, si preannuncia una giornata impegnativa. Ci sarà anche da risolvere una questione economica che vi infastidisce. Attenzione perché potrete avere delle spese impreviste.

Cari Cancro, la Luna è in opposizione, per cui mantenete la calma ed evitate discussioni con i partner. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti coloro che hanno un’attività autonoma. In arrivo il giorno decisivo in cui fare una scelta. Pensateci bene e usate la testa, senza farvi prendere dall’ansia.

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 15 ottobre 2020), in questi giorni vivrete ottime opportunità per quanto riguarda l’amore. Le stelle infatti vi favoriscono dal punto di vista sentimentale da qui a fine mese. Per quanto riguarda il lavoro, quella di domani sarà un’ottima giornata per chi ha un’attività autonoma e per chi sta cercando di dare una svolta o di cambiare ruolo. Cogliete al volo eventuali proposte.

Cari Vergine, oggi si prevede per voi una giornata delicata, per cui agite con attenzione. Avrete voglia di affrontare argomenti importanti. Sul fronte del lavoro, se dovete parlare con il vostro capo meglio farlo entro il 28 del mese in corso. Se avete conti in sospeso, cercate di chiarirvi il prima possibile.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: è arrivato il momento di fare una scelta importate in amore. Bene il lavoro, ma attenti ai rapporti.

