Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 15 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 15 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore sei chiamato a scegliere: restare nella zona di comfort o ascoltare ciò che desideri davvero. Le relazioni sono al centro, ma non devi dimenticare te stesso. Sul lavoro possono arrivare collaborazioni interessanti, ma attenzione a non accontentare tutti. Periodo favorevole per chiarimenti e nuovi accordi. Energia altalenante, cura il riposo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 15 gennaio 2026), le stelle parlano di cambiamenti profondi. In amore nulla è superficiale: o tutto o niente. Le passioni sono forti, ma anche le gelosie. Sul lavoro stai preparando una mossa importante, anche se ancora nascosta. È il momento di ascoltare l’intuito, che è la tua vera forza. Attenzione allo stress emotivo: non trattenere tutto dentro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle ti spingono a guardare avanti con entusiasmo, lasciando andare ciò che ti ha appesantito. In amore torna il desiderio di libertà, ma attenzione a non confondere indipendenza con distanza. Sul lavoro nuove opportunità, contatti con l’estero o progetti futuri. È un cielo che favorisce i sogni, ma chiede anche concretezza. Energia buona, spirito positivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, stai affrontando scelte importanti, soprattutto sul lavoro, dove il tuo impegno inizia a dare frutti. In amore sei più riflessivo del solito: c’è bisogno di tempo, di costruire lentamente. Periodo utile per consolidare, non per rischiare. Attenzione alla rigidità: lascia spazio anche alle emozioni. Energia stabile, ma non forzare troppo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 15 gennaio 2026), le stelle ti invitano a rompere schemi, a pensare fuori dagli schemi, come sai fare tu. In amore c’è bisogno di dialogo e libertà: relazioni non convenzionali favorite. Sul lavoro idee brillanti, ma serve qualcuno che ti aiuti a concretizzarle. È un periodo creativo, ma anche un po’ dispersivo. Cura il sonno e l’equilibrio nervoso.

PESCI

Cari Pesci, le stelle amplificano la tua sensibilità: in amore sei romantico, ma rischi di idealizzare troppo. Cerca di restare con i piedi per terra. Sul lavoro potresti sentirti confuso, ma una risposta arriverà se ascolti il tuo intuito. È un cielo che parla di guarigione interiore, di sogni e spiritualità. Energia variabile, concediti pause.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: fase di rinnovamento mentale.