Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 15 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le stelle amplificano la tua sensibilità: in amore sei romantico, ma rischi di idealizzare troppo. Cerca di restare con i piedi per terra. Sul lavoro potresti sentirti confuso, ma una risposta arriverà se ascolti il tuo intuito. È un cielo che parla di guarigione interiore, di sogni e spiritualità. Energia variabile, concediti pause.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 15 gennaio 2026), in amore sei chiamato a scegliere: restare nella zona di comfort o ascoltare ciò che desideri davvero. Le relazioni sono al centro, ma non devi dimenticare te stesso. Sul lavoro possono arrivare collaborazioni interessanti, ma attenzione a non accontentare tutti. Periodo favorevole per chiarimenti e nuovi accordi. Energia altalenante, cura il riposo.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle parlano di cambiamenti profondi. In amore nulla è superficiale: o tutto o niente. Le passioni sono forti, ma anche le gelosie. Sul lavoro stai preparando una mossa importante, anche se ancora nascosta. È il momento di ascoltare l’intuito, che è la tua vera forza. Attenzione allo stress emotivo: non trattenere tutto dentro.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle ti spingono a guardare avanti con entusiasmo, lasciando andare ciò che ti ha appesantito. In amore torna il desiderio di libertà, ma attenzione a non confondere indipendenza con distanza. Sul lavoro nuove opportunità, contatti con l’estero o progetti futuri. È un cielo che favorisce i sogni, ma chiede anche concretezza. Energia buona, spirito positivo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 15 gennaio 2026), stai affrontando scelte importanti, soprattutto sul lavoro, dove il tuo impegno inizia a dare frutti. In amore sei più riflessivo del solito: c’è bisogno di tempo, di costruire lentamente. Periodo utile per consolidare, non per rischiare. Attenzione alla rigidità: lascia spazio anche alle emozioni. Energia stabile, ma non forzare troppo.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle ti invitano a rompere schemi, a pensare fuori dagli schemi, come sai fare tu. In amore c’è bisogno di dialogo e libertà: relazioni non convenzionali favorite. Sul lavoro idee brillanti, ma serve qualcuno che ti aiuti a concretizzarle. È un periodo creativo, ma anche un po’ dispersivo. Cura il sonno e l’equilibrio nervoso.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: le stelle ti invitano a rompere schemi, a pensare fuori dagli schemi, come sai fare tu.