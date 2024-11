Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 14 novembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 14 novembre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna nel corso delle prossime ore vi inviterà a gestire meglio le vostre finanze e a non fare spese folli. La maggior parte di voi è pronta a fare grandi scelte, soprattutto i lavoratori autonomi. Mercurio è ancora favorevole e va sfruttato per tutto il mese in corso. Con Capricorno e Cancro potrebbero sorgere dei contrasti… Attenzione!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 novembre 2024), il vostro è un cielo di grande recupero a livello emotivo. Avete una grande capacità d’azione in questa parte del mese e questo vi aiuterà a conquistare grandi traguardi. Se c’è una persona che davvero vi interessa, adesso sarete molto propensi a farvi avanti e ad abbandonare ogni remora.

GEMELLI

Cari Gemelli, Giove nel segno – nel corso delle prossime ore – vi permetterà finalmente di vincere diverse sfide sia nel lavoro sia a livello personale. Le vittorie sembrano essere contrastate da emozioni negative esterne che si trascinano da tempo. Avvertite ancora gli strascichi di qualche intemperanza che Venere ha creato ad inizio novembre.

CANCRO

Cari Cancro, in questo momento del mese siete particolarmente emotivi e ve la prendete per un nonnulla. Calma. Per voi è iniziata una fase di crescita che ben presto avrà degli importanti sviluppi. E’ normale che in questa fase della vostra vita possano emergere delle tensioni. Tranquilli: saranno soltanto passeggere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 novembre 2024), una delle vostre caratteristiche è quella di non ascoltare le critiche… La Luna dissonante vi invita a stare un po’ attenti. Venere non è più in aspetto negativo e questo vi consentirà di verificare la tenuta di un rapporto. Specie se in crisi.

VERGINE

Cari Vergine, in questo momento del mese non è facile per voi capire cosa dovete fare nell’ambito di un rapporto. La Luna in trigono vi dona maggiore serenità rispetto al solito. Adesso sarà più facile per voi capire cosa volete fare. Ciò che iniziate ora avrà delle ottime prospettive di riuscita soprattutto dopo la primavera.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: il vostro è un cielo di grande recupero a livello emotivo.