Oroscopo Paolo Fox della settimana dall’11 al 17 novembre 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’11 al 17 novembre 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’11 al 17 novembre 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, questo è un ottimo periodo per i giovani in cerca della prima occupazione. Le opportunità sono presenti a seconda delle proprie competenze e dell’ambiente che si frequenta. Novembre avrà il potere di rimettere in gioco le tue azioni, il sole favorevole dopo il 21 promette successo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, mese di revisione per voi. Alcuni nodi potrebbero essere arrivati al pettine. Chi è stanco di soprusi, accuse si liberi di un peso definitivamente. Chi lavora in famiglia deve mettere in chiaro tante cose. Un’amicizia può trasformarsi in qualcosa di concreto.

GEMELLI

Cari Gemelli, Giove sostiene il vostro lavoro. Facile in questo periodo vivere un dissidio anche con collaboratori o soci, aspetta fine mese prima di tirare le somme. Dal punto di vista sentimentale bisogna stare attenti alle parole dette tanto per dire.

CANCRO

Cari Cancro, chi ha una professione indipendente dovrà agire subito per impostare progetti a lunga scadenza. Chi ha cambiato rapporto di collaborazione dall’estate non subirà più scossoni imprevisti. Le grandi storie d’amore non subiranno cambiamenti netti ma alcune intemperanze potranno essere ancora presenti…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (11-17 novembre 2024), Marte è nel vostro segno. Potete fare proposte importanti. Visto che la primavera ed estate sono state stagioni di sperimentazione, non sarebbe male concludere l’anno con un bel successo personale.

VERGINE

Cari Vergine, le acque sembrano un po’ agitate in questa fine dell’anno, per chi lavora a chiamata oppure deve misurare giornalmente i propri successi. Questo significa che ci vuole un po’ di pazienza e lungimiranza per affrontare il futuro in maniera serena. Venere dal giorno 11 riporta la passione.

BILANCIA

Cari Bilancia, Marte, pianeta che ha creato qualche momento di tensione ad ottobre, torna favorevole; Giove lenisce ferite del passato, permette successo a tutti coloro che vogliono stringere nuovi rapporti di lavoro. Chi è già sposato e con figli sentirà forte il peso delle responsabilità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, un progetto prende quota; negli ultimi mesi molte soluzioni sono arrivate, ora siamo solo all’inizio di una fase di ottimismo ritrovato. Diciamo che c’è espansione, e i più fortunati potranno anche riscuotere qualcosa in più. La fine del mese alimenta buone speranze per coloro che sono rimasti soli da tempo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, mese di buone speranze. Mercurio vi seguirà fino alla fine dell’anno. Nelle questioni legali ci sarà questa volta la possibilità di risolvere un problema. Avete bisogno di sentirvi più compresi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un progetto di ristrutturazione è in corso. La capacità di cogliere al volo le occasioni è la migliore qualità di questo mese, già attorno al 15 potranno arrivare risposte. Novembre interessante, aiuta a riorganizzare la professione. Aumenterà la passione e alla fine del mese ci sarà una sorpresa per tutti.

ACQUARIO

Cari Acquario, Mercurio favorisce i nuovi incontri; una certa inquietudine raggiunge solo i rapporti di coppia di vecchia data in cui la noia ha preso da tempo il sopravvento. No alle scenate, alle chiusure immotivate e ai passi falsi. Molti penseranno di cambiare assetto, ufficio, rivedere certi conti, iniziare un nuovo percorso.

PESCI

Cari Pesci, la cosa buona rispetto al passato è che avete una grinta eccezionale, questo farà davvero la differenza. I contrasti planetari del periodo non sono in grado di buttare all’aria situazioni concrete, però ogni tanto qualche ansia si farà sentire.

