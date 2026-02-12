Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 12 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, periodo di grande risveglio per molti di voi. Marte vi rende impazienti, ma anche coraggiosi. Capitolo lavoro: avete voglia di cambiare tutto subito. Ma fate attenzione… In amore, chi è solo potrebbe fare un incontro improvviso e destabilizzante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 febbraio 2026), siete in una fase di ricostruzione lenta ma particolarmente solida. Saturno chiede responsabilità, soprattutto sul piano economico. Bene il lavoro, in particolare per chi ha un progetto a lungo termine.

GEMELLI

Cari Gemelli, cielo vivace e movimentato per molti di voi. Mercurio vi rende brillanti, comunicativi, irresistibili. Ottimo momento per colloqui, esami, trattative. In amore torna la voglia di leggerezza.

CANCRO

Cari Cancro, emotività in primo piano in queste ore di febbraio. La Luna accentua tutto: nostalgia, desiderio, sensibilità. In amore potete vivere momenti intensi, ma evitate il vittimismo. Lavoro in ripresa dopo una fase confusa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 febbraio 2026), cielo potente per molti di voi. Siete protagonisti, anche senza volerlo. Ottime occasioni lavorative per molti di voi, soprattutto per chi lavora in proprio. In amore passione alta, ma attenzione alla gelosia. Marte vi rende impazienti, ma anche coraggiosi. Capitolo lavoro: avete voglia di cambiare tutto subito.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di riordino per molti di voi. State mettendo a posto cose pratiche e interiori. Lavoro favorito se richiede precisione e metodo. In amore siete più riflessivi del solito: qualcuno potrebbe sentirvi distanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: cielo potente. Siete protagonisti, anche senza volerlo.