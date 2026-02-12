Icona app
Home » Oroscopo
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 12 febbraio 2026

Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 12 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 12 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di equilibrio, ma il cielo vi provoca. Decisioni importanti in arrivo, soprattutto in ambito sentimentale. Il lavoro chiede una scelta netta: non potete accontentare tutti. Siete in una fase di ricostruzione lenta ma solida.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 febbraio 2026), trasformazione profonda per molti di voi. Siete in un momento in cui nulla è superficiale. In amore o è tutto o è niente. Per quanto riguarda il lavoro, momento intenso, ma produttivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà e cambiamento. Ottimo cielo per viaggi, studi, nuove esperienze. In amore torna l’entusiasmo, ma evitate promesse troppo grandi. Emotività in primo piano.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, responsabilità in primo piano. Siete forti, ma stanchi. Il lavoro vi premia, anche se lentamente. In amore serve più calore: non basta essere presenti, bisogna esserci davvero. Periodo di riordino. State mettendo a posto cose pratiche e interiori. Lavoro favorito se richiede precisione e metodo. Saturno chiede responsabilità, soprattutto sul piano economico.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 febbraio 2026), cielo rivoluzionario. Idee geniali, voglia di rompere schemi. Bene il lavoro creativo e innovativo. In amore desiderate qualcosa di diverso: attenzione a non scappare al primo problema.

PESCI

Cari Pesci, grande sensibilità e intuizione. Periodo ispirato, ottimo per arte, amore, spiritualità. Lavoro in crescita se seguite l’istinto. In amore romanticismo alle stelle.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: voglia di libertà e cambiamento. Ottimo cielo per viaggi, studi, nuove esperienze.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 9-15 FEBBRAIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca