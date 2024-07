Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 11 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 11 luglio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore rimarrete uno dei segni zodiacali più potenti e favoriti di questo periodo. Di recente vi siete liberati dalle relazioni che non funzionavano e avete rafforzato quelle buone!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 luglio 2024), da settimane siete stanchi di sentire le scuse degli altri e avete deciso di prendere le distanze da molte persone, soprattutto da quelle che vi hanno tradito. I single, nel contro delle prossime ore, potranno fare nuovi incontri.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna in quadratura nel corso delle prossime ore potrebbe portare qualche difficoltà di troppo. Potrebbe essere necessario chiarire alcune domande, anche importanti, rimaste senza risposta. Se non vi sentite bene durante questo periodo, assicuratevi di trovare un ideale che potete inseguire.

CANCRO

Cari Cancro, avete dovuto lavorare duramente in questi ultimi mesi, ma il Sole e Venere nel vostro segno vi stanno dando una grande energia. Nel corso delle prossime ore, ma non solo, cercate di tenere separati vita lavorativa e sentimenti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 luglio 2024), siete così carismatici ultimamente che è davvero difficile non notarlo… Emanate un fascino innegabile che dovrete usare per ottenere ciò che desiderate, che si tratti di lavoro o di amore. Per quanto riguarda l’amore, dovete “solo” fare la prima mossa…

VERGINE

Cari Vergine, la Luna nel corso di questa giornata sarà ancora nel vostro segno, sarete più aperti e disponibili verso gli altri. Marte attivo offre vantaggi aggiuntivi che possono essere utili se desiderate iniziare qualcosa da zero. Con questo cielo astrologico dovreste provare a rischiare qualcosa senza particolari timori. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: rimarrete uno dei segni zodiacali più potenti e favoriti di questo periodo.