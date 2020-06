Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 11 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 11 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 11 giugno 2020 – i problemi in amore non mancano, e infatti vi sentite nervosi e sotto stress. Se siete in coppia e avete vissuto qualche momento difficile, caratterizzato da incomprensioni, approfittate per organizzare qualcosa di speciale nei prossimi giorni. Sul lavoro c’è tanta stanchezza, ma arrivano anche le prime soluzioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sono ottime prospettive per quanto riguarda l’amore, soprattutto per chi ha una coppia stabile. Venite come tutti da mesi difficili, e molti di voi sono stati lontani durante la quarantena: adesso è il momento di recuperare. Sfruttate l’estate per organizzare qualcosa insieme, ma attenzione alle spese eccessive che avete avuto di recente.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi – 11 giugno 2020 – vi invita a mantenere la calma per evitare inutili litigi, specie nei rapporti con il partner. Non cadete in provocazioni inutili, magari da parte di chi farebbe di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Qualcuno si è stufato della propria storia e potrebbe pensare di tradire. Stress sul lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – 11 giugno 2020 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox è una giornata davvero positiva per il vostro segno, d’altronde avete la Luna dalla vostra parte. Se ci sono stati problemi e tensioni con il partner, è il momento di recuperare. Non siate troppo negativi, le soluzioni si trovano sempre. Sul lavoro potreste pensare di attuare dei cambiamenti per la vostra carriera.

LEONE

Cari Leone, non avete più l’opposizione della Luna, e si vede: in amore infatti le cose migliorano. Se ci sono persone o situazioni che vi fanno soffrire, è il caso di allontanarle definitivamente da voi. Apritevi a nuove opportunità e conoscenze. Non trascurate le amicizie più importanti e i rapporti interpersonali.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox potrebbero esserci problemi e discussioni nei rapporti con gli altri, e soprattutto con il partner. Se c’è qualcosa che non va, meglio dirlo e parlarsi. In amore è il caso di trovare un giusto equilibrio, ma ci vorrà tempo. Sul lavoro siete creativi e pieni di nuove idee.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: risolvete problemi in amore. Bene anche il lavoro.

