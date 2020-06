Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 11 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 11 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox oggi, 11 giugno 2020, potreste fare qualche incontro o conoscenza interessante, ma cercate di rilassarvi un po’ o tutti scapperanno presto. Sul lavoro le cose stanno migliorando, soprattutto tra chi lavora con il pubblico c’è meno nervosismo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi la Luna sarà favorevole e vi aiuterà con i sentimenti, sia a chiarirvi le idee che a rilassarvi un po’. Sul lavoro ci vuole cautela, specialmente se avete a che fare con qualche cambiamento importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, i vostri problemi amorosi non accennano a risolversi, soprattutto nelle ultime settimane sembrano essere incrementati. Non sfuggitegli ma cercate di risolverli una volta per tutte. Se ci sono stati cambiamenti nella vostra vita prendetevi del tempo per riadattarvi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox dovreste affrontare i lati più spigolosi del vostro carattere e non ignorarli, perché questo potrebbe causarvi gravi rotture con il partner. Sul lavoro qualcosa non va, ma potrebbe essere solo un periodo.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata è davvero buona per la vostra vita sentimentale. Finalmente vi sentite bene e pensate sia arrivato il momento di rimettersi in gioco in amore. Avete di fronte a voi un’ottima occasione di essere nuovamente felici.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox le giornate sono assolutamente buone, avete voglia di dedicarvi al partner e di stare concentrati sul lavoro. Una cosa stimola l’altra e non potreste chiedere di meglio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le giornate sono assolutamente buone, avete voglia di dedicarvi al partner e di stare concentrati sul lavoro.

