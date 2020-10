Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 1 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 1 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, giornata molto positiva per quanto riguarda i sentimenti. Marte è nel vostro segno e fino alla fine dell’anno vi garantirà grandi emozioni. Chi non ha ancora trovato lavoro potrà ricevere presto una chiamata, pazientate un altro po’. Le cose migliori arriveranno nelle prossime settimane. Valutate bene pro e contro prima di accettare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi si prevede una giornata complessa, come in generale tutto questo periodo. Avete tanti dubbi e incertezze, soprattutto in amore. Chi è single e ha voglia di lasciarsi andare dovrebbe farlo senza pensare troppo al passato. Apritevi a nuovi incontri e vivete alla giornata, senza troppi patemi sul futuro. Siete stanchi già per via del lavoro, non complicatevi ulteriormente la vita.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, questa sarà una giornata complessa, come tutto il periodo che state vivendo. Non siete certi dei vostri sentimenti, forse perché qualcuno a voi vicino ha ben pensato di mettere il dito nella piaga in ferite già aperte.Cercate di non pensarci e lasciatevi scivolare addosso malignità e brutti pensieri. Non lasciatevi trascinare a fondo, a volte la gente parla per invidia.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si prevede per voi una giornata positiva in amore. Venere è favorevole soprattutto per le coppie che stanno insieme da tempo, ma che di recente hanno subito una brutta battuta d’arresto. Adesso è il momento di recuperare terreno. Sul lavoro portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, giornata impegnativa per il vostro segno, per fortuna Marte è favorevole e questo vi permetterà di approfondire al meglio i vostri sentimenti, soprattutto se siete single. Potreste avere dei piccoli problemi finanziari, quindi occhi aperti. Evitate spese eccessive.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si prevede una giornata molto positiva in amore, complice anche Venere che è nel vostro segno. Il lavoro anche prevede giornate tranquille, senza nessuno scossone, né in positivo né in negativo. Potete continuare il vostro operato senza dovervi sobbarcare di impegni. Ritagliatevi un po’ di tempo per voi stessi e i vostri cari.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: Venere è dalla vostra parte e vi accompagna per mano sulla strada dell’amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, giovedì 1 ottobre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 1 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 1 ottobre 2020