Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 1 luglio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 1 luglio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 1 luglio – Venere sarà dalla vostra parte e questa è sempre un’ottima notizia. Al momento però avete cose più importanti a cui pensare, a cominciare dal lavoro, per cui l’amore è finito un po’ in secondo piano.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, in amore c’è poca chiarezza e tanti dubbi, forse troppi. I problemi in questo periodo non mancano, sia in ambito familiare sia in quello lavorativo. Forse è il caso di cambiare qualcosa?

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi e per tutto il mese di luglio Venere e Marte saranno dalla vostra parte: conviene approfittarne se volete ottenere qualcosa di importante per il futuro. Ottime notizie in particolare sull’amore. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dipende da voi…

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, il Sole transita nel segno: ottime occasioni da sfruttare al massimo soprattutto in amore. Specie da metà mese saranno favoriti i nuovi incontri per chi è single da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, evitate polemiche con colleghi e superiori.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (1 luglio 2021), Venere dalla vostra parte vi protegge e vi dà fiducia verso il prossimo. Potreste sentirvi attratti da qualcuno, e vi verrà quindi voglia di conoscere nuove persone. Capitolo lavoro: c’è da fare i conti con l’opposizione di Saturno.

VERGINE

Cari Vergine, previsto tanto nervosismo in amore, per cui potreste facilmente perdere la pazienza. Cercate di non litigare, ma siate propositivi e organizzate qualche sorpresa speciale al partner. Lavoro? Ci sono buone opportunità già da questa settimana.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 LUGLIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: potete fare affidamento sulla protezione di Venere e Marte. Cogliete l’occasione!

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 28 GIUGNO – 4 LUGLIO 2021