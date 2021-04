Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 1 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 1 aprile 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – giovedì 1 aprile 2021 – sarà promettente, soprattutto in amore. Venere è nel vostro segno e vi aiuterà a superare le discussioni, mentre i giovani che si sono sposati da poco dovranno risolvere qualche problema in famiglia e nei rapporti con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, prevista qualche difficoltà. Cautela.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 1 aprile 2021 – previste buone notizie per l’amore: Venere sarà nel vostro segno dal 14 aprile e vi aiuterà a ricominciare alla grande. Capitolo lavoro: ora avrete più fiducia e chi lavora a contatto con il pubblico o viaggia sarà favorito. Portate avanti i vostri progetti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi sarà molto positiva dal punto di vista dei sentimenti: il mese di aprile si prospetta positivo, ma in questo primo giorno la Luna sarà opposta, fate attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, durante la giornata di oggi sarete poco concentrati ma le occasioni migliori arriveranno presto.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà piuttosto sottotono, specie a livello sentimentale. Le coppie che in passato hanno avuto un problema nelle prime due settimane del mese potrebbero affrontare una nuova crisi. Per quanto riguarda il lavoro, le questioni legali andranno affrontate al più presto e in modo deciso.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi, cercate di affrontare i problemi al momento giusto: nelle prossime ore potreste avere una buona carta da giocare in amore. Se siete single, potreste fare piacevoli incontri che potranno trasformarsi in qualcosa di speciale. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre proposte sono apprezzate ma difficili da realizzare.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà una giornata e in generale una primavera molto importante per i sentimenti, approfittane. Si sa, questa è la stagione dell’amore, cosa che vale soprattutto per i single. Per quanto riguarda il lavoro, si potrà rinnovare un accordo. Valutate pro e contro prima di accettare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: ottime notizie per l’amore, si riparte! Bene anche il lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 29 MARZO – 4 APRILE 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, giovedì 1 aprile 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 1 aprile 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 1 aprile 2021