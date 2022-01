Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 9 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 9 gennaio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un fine settimana ricco di novità, cercate di sfruttarle al massimo. Gennaio sarà il mese delle relazioni, aprite il cuore a chi vi sta vicino. Non chiudetevi in voi stessi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 9 gennaio 2022), durante questo weekend dovete essere reattivi e vogliosi di reagire. Cercate di superare i problemi senza fare passare ulteriore tempo. Per quanto riguarda l’amore, se avete grandi progetti aspettate il mese di febbraio.

GEMELLI

Cari Gemelli, spesso vi trovate nel caos, nella confusione totale. Probabilmente siete arrabbiati con una persona perchè non vi sentite compresi nel lavoro o in amore, ma per fortuna ora state iniziando a recuperare il terreno perso.

CANCRO

Cari Cancro, progettate bene con chi trascorrere questo fine settimana evitando persone negative. Deleterie per voi. Certamente la giornata di oggi, domenica 9 gennaio 2022, sarà positiva, anche se in serata si farà sentire la stanchezza. Tutto nella norma.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 9 gennaio 2022), state vivendo un bel periodo, molto interessante sotto tanti punti di vista. Situazione sentimentale intensa, sarà una domenica d’amore da sfruttare a fondo.

VERGINE

Cari Vergine, attenzione a non esagerare, valutate bene le forze che avete. Per quanto riguarda l’amore, alcuni di voi non sono tanto soddisfatti fisicamente del proprio partner, le stelle consigliano di affrontare questo problema.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: situazione sentimentale intensa. Sfruttate a fondo il weekend che state vivendo.