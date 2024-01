Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 7 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 7 gennaio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un fine settimana in linea con la settimana che è stata ottima. Per molti di voi si è aperto un mese e un anno di riflessione, sentimentalmente parlando. Evitate di pensare ancora al passato. Voltate pagina se ancora non l’avete fatto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 gennaio 2024), avete vissuto giornate fantastiche, alcune da ricordare. I single sono circondati da una bella atmosfera, mentre chi si ama può iniziare a fare progetti di matrimonio a partire da questo mese.

GEMELLI

Cari Gemelli, quelli che stanno arrivando saranno gli ultimi giorni con Venere nel segno. Cogliete le occasioni e godetene. Potete pensare di portare avanti un progetto come il matrimonio, la convivenza o fare un figlio.

CANCRO

Cari Cancro, per i single le nuove conoscenze si riveleranno importanti nel corso delle prossime ore. Una storia nata in questo periodo può trasformarsi in qualcosa di davvero importante e speciale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 gennaio 2024), per i single in arrivo giorni migliori rispetto ai precedenti. Le coppie, invece, se hanno buone fondamenta possono superare le discussioni con tranquillità e relax, senza ferire nessuno con parole cattive. Avanti così!

VERGINE

Cari Vergine, in arrivo una settimana fantastica per i single che sono finalmente pronti a recuperare, mentre alcune coppie sono alle prese già da un po’ con una competizione inutile. Tenete duro ancora per un po’.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: state vivendo un fine settimana in linea con la settimana!