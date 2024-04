Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 7 aprile 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 7 aprile 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la vostra sarà una domenica di inizio aprile ideale per affrontare certi discorsi o per fare un incontro interessante. Sarete motivati a dare il massimo e a dire tutto ciò che vi passa per la mente. Capitolo lavoro: valutate bene le nuove proposte perché potreste avere delle spese di troppo da dover gestire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 aprile 2024), fine settimana di primavera infiammante per l’amore. Incontri promettenti in vista ma starà anche a voi fare la mossa giusta. Con un oroscopo positivo potrete fare la scelta migliore. Coraggio. Per quanto riguarda il lavoro, non cercate sempre l’attenzione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata così così, evitate di discutere con chi vi circonda. Non si meritano il vostro nervosismo. Parlare troppo potrebbe mettervi in una scomoda situazione. Per quanto riguarda il lavoro, dovete essere più indulgenti con i colleghi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, grandi dubbi amorosi in vista per molti di voi. State alla larga dalle polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, con la buona volontà potrete raggiungere dei risultati soddisfacenti. Fate attenzione alla salute.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 aprile 2024), siate sinceri mentre parlate di certe questioni scottanti. Piccoli dubbi con i nati sotto i segni dei Pesci e dell’Ariete. Situazione complessa e nervosa. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono state troppe spese ma la situazione è in via di miglioramento. Dei nuovi progetti vi eccitano e non poco.

PESCI

Cari Pesci, fine settimana favorevole per gli innamorati e per chi vorrebbe innamorarsi e vivere una storia importante. Sarà facile gestire la relazione sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, cambiate strategia e vincerete, ma cercate di muovervi celermente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: la vostra sarà una domenica ideale per affrontare certi discorsi o per fare un incontro interessante.