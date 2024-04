Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 7 aprile 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 7 aprile 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, recupero psicofisico in vista per molti di voi. Un incontro nel corso delle prossime ore non dovrà essere sottovalutato. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha una nuova attività dovrà combattere. Siate diligenti anche nelle piccole cose.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 aprile 2024), qualche rapporto non funziona e ultimamente ci sono stati dei problemi anche di un certo rilievo. Evitate di prendervela con il partner. Non ha colpe… Capitolo lavoro: ci sono delle questioni che potrebbero causare malumori, cercate di risolverle al più presto.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo fine settimana di inizio aprile fareste meglio ad abbassare le vostre aspettative. Volate basso. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono dei problemi da risolvere. Attenzione ai colpi bassi da parte di un collega. State all’erta.

CANCRO

Cari Cancro, vi attende una domenica di inizio aprile abbastanza sottotono. Potreste essere impazienti e scontrarvi con delle polemiche, fate attenzione. Vi attendono ore di nervosismo. Cercate di restare calmi. Capitolo lavoro: buone intuizioni non mancano, cercate di risolvere eventuali problematiche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 aprile 2024), stelle superbe per voi. Aspettatevi un fine settimana emozionante se siete in coppia. Per quanto riguarda il lavoro, siete in carreggiata e presto affronterete dei cambiamenti.

VERGINE

Cari Vergine, periodo teso e pieno di insidie per molti di voi. Un miglioramento si intravedrà a partire dal pomeriggio di oggi. Prevista un po’ di incertezza e nervosismo. Per quanto riguarda il lavoro, una buona idea andrà condivisa con colleghi o superiori. Prima di chiudere un accordo cercate di riflettere bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: stelle superbe. Aspettatevi un fine settimana emozionante.