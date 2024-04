Oroscopo Paolo Fox della settimana 1 – 7 aprile 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’1 al 7 aprile 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’1 al 7 aprile 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana inizierà con tanto nervosismo, portando una sensibilità tale che anche il minimo contrattempo potrebbe scatenare reazioni eccessive. Si raccomanda cautela soprattutto nell’ambiente lavorativo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, in questa settimana vi troverete sotto l’influenza di un aspetto astrologico complicato, con Urano, Marte e Saturno che formeranno configurazioni sfavorevoli, portando a un declino nel successo professionale. Tuttavia, c’è una nota positiva: la sfera amorosa promette momenti di quiete e armonia.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana che parte in queste ore si caratterizzerà per un riassetto delle vostre priorità, spingendovi a privilegiare le relazioni personali e i legami affettivi rispetto alle ambizioni professionali.

CANCRO

Cari Cancro, questa settimana sarà ricca di momenti di riflessione profonda, soprattutto all’inizio. Potreste sentirvi incompleti o insoddisfatti di vari aspetti della vostra vita.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (1-7 aprile 2024), inizia un periodo di raccolta dei frutti dei vostri sforzi passati, manifestandosi attraverso successi sia materiali sia morali. Il lavoro assume un ruolo centrale.

VERGINE

Cari Vergine, l’influenza di Marte e Saturno potrebbero portare alla luce alcune verità inaspettate o scomode riguardanti le vostre azioni recenti. È un’occasione per crescere personalmente e rafforzare i legami basati sull’onestà.

BILANCIA

Cari Bilancia, sotto l’influsso positivo di Marte nel corso di questa settimana vi troverete a sperimentare un incremento dell’energia e della determinazione. È un momento favorevole per rafforzare i legami affettivi attraverso la comprensione e la pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi troverete ad affrontare dubbi e incertezze riguardo alle relazioni interpersonali e ai sentimenti altrui.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, una spinta irrefrenabile di energia caratterizza questa settimana di inizio aprile facendovi sentire particolarmente dinamici e ottimisti. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle dinamiche amorose.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo cruciale per definire nuove priorità e obiettivi. La decisione richiede un notevole impegno sia mentale sia fisico. In amore si vivrà un momento di riflessione e valutazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, vi attende una settimana straordinariamente positiva, con un focus particolare sull’amore. L’energia di Venere accentua il vostro fascino, rendendovi irresistibili e favorendo incontri romantici o la rinnovazione di legami esistenti.

PESCI

Cari Pesci, questa settimana è dedicata soprattutto al lavoro, dove la vostra abilità diplomatica brillerà, facilitando la cooperazione e l’armonia tra colleghi.

