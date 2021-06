Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 6 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 6 giugno 2021 – in amore non dovete esagerare con le provocazioni, altrimenti rischiate di fare il gioco di chi vi vuole male. Meglio prendere le cose con calma e filosofia, senza agitarvi inutilmente. La situazione sentimentale migliora all’inizio della settimana. Abbiate un po’ di pazienza. Qualcosa da rivedere sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (6 giugno), in amore è il momento di farsi avanti. Se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi e dimostrate tutti i vostri sentimenti. D’altronde che avete da perdere? Qualche incertezza a livello finanziario, perché ultimamente avete avuto spese eccessive. Possibili litigi, ma in generale migliora la situazione lavorativa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con questa Luna favorevole non potete che ottenere qualcosa di speciale. Questo vale per qualsiasi campo e aspetto della vostra vita. Non mancherà però qualche disguido e contrattempo sul lavoro. Ma con la vostra tenacia riuscirete a superare ogni problema. Dimostrate a tutti il vostro valore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata di oggi (domenica) piccole tensioni in amore. Prima di prendere scelte importanti, aspettate l’inizio della prossima settimana, quando il cielo sopra di voi sarà più terso. Sul lavoro vorreste qualcosa di più ed essere maggiormente valorizzati. In generale dunque le stelle non sono splendenti in questo weekend, per cui siate prudenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi, la Luna è favorevole e questa è già una gran cosa. D’altronde non si può avere tutto dalla vita, ma già iniziando a piccoli passi potrete togliervi belle soddisfazioni. Rimandate a inizio settimana eventuali discussioni e confronti e godetevi il weekend. Sul lavoro valutate eventuali proposte.

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di oggi (domenica 6 giugno 2021) con Venere così splendente per tutto il mese, potete togliervi belle soddisfazioni in amore. I problemi sul lavoro non mancano, ma pian piano ritrovate fiducia nel prossimo. Le difficoltà da superare non mancano, ma pian piano tutto si aggiusta. Se non siete soddisfatti, valutate nuove strade e proposte.

