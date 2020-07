Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 5 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 5 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox in questi giorni avete bisogno di staccare da tutto e tutti. Siete colmi di stress, soprattutto lavorativo, e non ne volete sapere niente per almeno un po’. In amore anche c’è nervosismo, ritagliatevi questo spazio e ritrovate l’armonia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, è una bella domenica da vivere con il partner. Non mancheranno passione e divertimento, quindi rilassatevi e non pensate ad altro. Sul lavoro qualche discussione potrebbe farvi pensare che siete stati messi da parte e questo non vi piacerà.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, fate molta attenzione alle spese in questo periodo e non entrate in contrasto con Gemelli e Vergine, perché potrebbero essere scatenate delle vere e proprie bufere. Sul lavoro potreste cambiare idea riguardo ad un nuovo affare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna nel vostro segno non è particolarmente positiva in questo momento, rendendovi più rigidi e rigorosi. Non avete ancora accettato il comportamento di qualcuno a cui tenete, ma dovreste cercare di scendere maggiormente a compromessi col prossimo.

ACQUARIO

Cari Acquario, non potete continuare ad andare avanti con due piedi in una scarpa, dovete prendere una decisione in amore o rischierete di perdere tutto quello che avete e trovarvi a mani vuote. Sul lavoro c’è del recupero.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo Paolo Fox è una giornata in cui valutare bene alcuni cambiamenti della vostra vita, soprattutto se riguardano l’amore. Se avete delle indecisioni prendevi più tempo per ponderare, anche sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: è una bella domenica da vivere con il partner. Non mancheranno passione e divertimento, quindi rilassatevi e non pensate ad altro.

