Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 5 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi: Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 5 luglio 2020, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox le coppie di lunga data avranno qualche discussione e problema da risolvere, ma la domenica di riposo potrebbe essere d’aiuto nel ritrovare l’armonia. Sul lavoro cercate di non creare difficoltà.

TORO

Cari Toro, se state vivendo una crisi potreste cercare una soluzione e trovarla anche abbastanza facilmente. Avete la giusta grinta ed energie e anche sul lavoro, dove qualche controversia vi farà perdere la pazienza, potrete superare le criticità dimostrandovi capaci e diplomatici.

GEMELLI

Cari Gemelli, è un buon periodo per l’amore, soprattutto per chi doveva compiere scelte importanti, capirà di aver preso la decisione giusta. Sul lavoro si riprende con le attività ad una certa intensità dopo uno stop forzato e che rischiava di mettervi in difficoltà.

CANCRO

Cari Cancro, secondo Paolo Fox dovreste cercare di coltivare più le amicizie, perché sono un appoggio molto importante nei momenti di crisi sentimentale, proprio quello che state vivendo. Sul lavoro dovreste concentrarvi di più.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox oggi c’è del nervosismo, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Non potete chiedere alla persona che state frequentando di essere qualcuno che non è, quindi cercate di rispettare la sua natura e accettare le cose positive come quelle negative.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox se avete a che fare con Scorpione, Toro e Cancro potreste avere dei problemi. Sia sul lavoro che in amore, dove le discussioni non si faranno attendere e vi porteranno via energie di cui avete bisogno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: se state vivendo una crisi potreste cercare una soluzione e trovarla anche abbastanza facilmente.

