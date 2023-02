Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 5 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 5 febbraio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 5 febbraio – in amore vi trovate in una situazione un po’ di stallo anche ma già dal pomeriggio la luna inizia a dare un mano regalando tanta nuova energia. Sfruttatela per ottenere grandi cose.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 febbraio 2023), torna un momento di serenità in amore in questa giornata e se siete single può nascere qualcosa di bello. Sul lavoro è un ottimo momento per tutti quelli che vogliono mettersi in gioco.

GEMELLI

Cari Gemelli, è arrivato il momento di parlare chiaramente soprattutto se avete a che fare con qualcuno del segno dei Pesci o del Sagittario. Sul lavoro c’è qualche piccolo problema economico.

CANCRO

Cari Cancro, in amore c’è qualcosa di strano nell’aria, qualcosa che non vi convince del tutto. Sul lavoro avete una grande voglia di iniziare qualcosa di nuovo ma ma attenzione ai dispetti di Marte. Potrebbe rendervi polemici e nervosi, finirete così per dire qualche parola di troppo di cui vi pentirete.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 febbraio 2023), questa domenica avete la luna dalla vostra parte quindi ottimo momento per i sentimenti. Sul lavoro è un momento un po’ particolare perché cercate una stabilità che fate fatica a ottenere.

VERGINE

Cari Vergine, attenzione perché la luna è opposta e le tensioni sono tante in amore. Sul lavoro aspettatevi novità. Potete ottenere grandi cose, come l’opportunità di conoscere nuove persone.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: con la Luna dalla vostra parte potete andare molto molto lontano.