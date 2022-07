Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 31 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 31 luglio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in questo periodo (ma non solo…) avete tante ambizioni e tante cose da fare, ma non dovete avere fretta. Nelle ultime ore si potrebbero essere aperte nuove strade, cercate di capire quale faccia realmente al caso vostro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 31 luglio 2022), sono attese novità dal punto di vista sentimentale. Attenzione però: non siate eccessivamente gelosi. Questo atteggiamento potrebbe avere pesanti ripercussioni sul vostro rapporto di coppia. Calma…

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso di questo fine settimana di fine luglio evitate grandi investimenti e fate attenzione alla parte economica. Sfruttate i prossimi giorni per ricaricare un po’ le batterie dopo giorni decisamente impegnativi e stressanti. Vi attendono giornate di fuoco nel mese di agosto.

CANCRO

Cari Cancro, la concretezza la sta facendo da padrona in questo periodo dell’anno: finalmente siete in grado di risolvere alcuni problemi che vi trascinate dietro da un po’ di tempo. Perché non organizzare viaggi e vacanze con parenti e amici?

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 31 luglio 2022), ci sono alcune persone intorno a voi che tendono ad essere molto generose, questo non significa che vorranno qualcosa in cambio… Fidatevi una volta tanto.

VERGINE

Cari Vergine, avete alcune ottime idee ma non è detto che tutti possano condividere le vostre scelte in questo periodo. Attenzione a non fare spese troppo affrettate e a sperperare soldi. Per quanto riguarda l’amore, i problemi di cuore finalmente sono alle spalle. Guardate avanti con fiducia e amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: attese novità dal punto di vista sentimentale.