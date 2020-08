Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 30 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 30 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la vostra sarà una giornata all’insegna del recupero, di recente avete perso parecchi punti agli occhi del partner, tra tensioni e malintesi non avete fatto altro che respirare aria malsana in coppia, ma da oggi cambiate musica, lasciatevi trascinare dal ritmo del tango, datevi alla passione e risanate le ferite.

SCORPIONE

Cari Scorpione, giornata positiva in arrivo per voi, date spazio ai sentimenti, ne avete bisogno dopo tanto penare, non sono state settimane particolarmente piacevoli per il vostro segno, tanti pensieri e tanti dispiaceri accumulato vi hanno privato del sorriso, ma oggi provate a godervi la domenica senza pensieri.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi sarà una giornata interessante soprattutto per chi ha deciso di concedersi una relazione extraconiugale, occhio però alle conseguenze. Chi ha voglia di rimettersi in gioco nel campo professionale dovrà approfittare delle stelle favorevoli quest’oggi per avanzare richieste o realizzare nuovi progetti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, occhio in amore, soprattutto ai legami di vecchia data, potrebbero essere a rischio. I malumori negli ultimi tempi non mancano, neanche voi siete orientati alla serenità, c’è qualcosa che vi turba, non siete pienamente convinti della vostra relazione? Riflettete prima di parlare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la Luna è dalla vostra parte, ciò significa che potrete finalmente parlare a cuore aperto, dire ciò che pensate senza filtri, basta filtrare i pensieri, soprattutto in coppia, giocatevi la carta dell’onestà.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle avete Venere dalla vostra parte che vi aiuterà a metabolizzare al meglio ciò che pensate e provate. L’amore rientra nella vostra vita alla grande, approfittate delle stelle benevole per concedervi un weekend di coppia.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: complice Venere che vi strizza l’occhio, potrete vivere una giornata ricca d’amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, domenica 30 agosto 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 30 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 30 agosto 2020