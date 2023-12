Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 3 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 3 dicembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, trascorrete questa domenica con la vostra dolce metà e godetevi un momento di puro relax. Sul lavoro cercate di riposarvi e non pensare sempre a dover fare di più.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 3 dicembre 2023), c’è una bella atmosfera nell’aria grazie alla luna che amplifica le vostre emozioni. Sul lavoro per ora non ci sono novità ma dal prossimo mese ne arriveranno molte.

GEMELLI

Cari Gemelli, meglio non dare per scontato il partner, cercate di dedicargli più tempo e attenzioni. Potrebbe altrimenti stancarsi e voler cambiare idea. Meglio non prendersela se qualcosa non va secondo i piani. Vi siete fatti prendere troppo dal lavoro ultimamente, staccate un po’ la spina, almeno in questi giorni.

CANCRO

Cari Cancro, in amore avete la tendenza a provare forti emozioni e farvi trascinare da queste, a volte servirebbe anche un po’ di razionalità. Sul lavoro attenzione ai colleghi che potrebbero sparlare di voi. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto si aggiusta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 3 dicembre 2023), in amore meglio prendervi cura di voi e del vostro benessere prima di dedicare del tempo al partner perché siete molto stanchi. Sul lavoro avete bisogno di una pausa anche se le cose da fare non finiscono mai.

VERGINE

Cari Vergine, in amore se siete ancora single non fatevi prendere dallo sconforto e cogliete le occasioni. Sul lavoro tutto procede al meglio. Forse qualcosa non sta andando per il verso giusto, ma ci saranno belle opportunità di successo in ogni campo. Non prendetevela dunque se qualcosa non va secondo i piani.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: chi è single può cogliere delle belle occasioni e ottenere successo in ogni campo.