Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 3 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 3 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo cielo parla di un piccolo calo emotivo ma nulla di grave. Sul lavoro non adagiatevi troppo. Vedrete che presto tutto si aggiusta, ma alla fine ci sono ottime opportunità di successo in ogni campo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 3 dicembre 2023), la cosa migliore da fare in amore è restare se stessi quindi non fingete di essere chi non siete. Sul lavoro ci vuole un po’ di attenzione in più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dal punto di vista emotivo avete molti dubbi ma piano piano di scioglieranno. Forse non tutto sta andando secondo i piani, ma presto avrete ottime occasioni per togliervi belle soddisfazioni. Sul lavoro fate ciò che vi piace e questo si vede.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore se siete ancora single non cadete tra le braccia del primo che capita, scegliere con cura. Sul lavoro siete un po’ in crisi su cosa volete fare davvero. Forse siete giù per le cose non stanno andando per il verso giusto o perché si prevede addirittura un abbassamento nel vostro stipendio. Cercate di tenere duro o di trovare qualcos’altro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 3 dicembre 2023), in amore staccatevi dal passato e guardate avanti. Sul lavoro arrivano belle occasioni da non farsi sfuggire.

PESCI

Cari Pesci, in amore ci vuole equilibrio tra il romanticismo e la vita pratica, non guardate solo le farfalle nello stomaco. Sul lavoro meglio non strafare. Vedrete che presto tutto si aggiusta e ci saranno belle opportunità di successo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: in amore siete molto romantici e passionali, forse qualcosa non sta andando per il verso giusto. Sul lavoro ottime opportunità di successo.