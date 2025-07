Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 27 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 27 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con l’ingresso nel mese del Leone, nuovi incontri sociali bussano alla porta. La Luna nuova agevola viaggi e rapporti, incluse opportunità finanziarie. Nel lavoro, valuta con saggezza: se qualcosa ti sta stretto, forse è tempo di lasciarlo andare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 27 luglio 2025), potresti sentirti un po’ isolato: la Luna nuova ti invita a ritirarti almeno fino al 26 luglio per ricaricarti. Tuttavia, Venere ti regala fascino e momenti romantici: approfittane.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il novilunio porta occasioni professionali e possibili affari: persino in vacanza potresti imbatterti in qualcosa di interessante (magari a un mercatino!). L’amore? Un po’ in stand-by, ma venerdì promette scintille.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Mercurio e la Luna nuova sono dalla tua parte: aspettati successo e guadagni. Il terreno professionale resta dinamico: prepara risposte rapide. In amore, rinnovamento e fedeltà saranno riconosciuti e apprezzati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 27 luglio 2025), puoi risistemare relazioni stabili: chiarimenti calmi ed efficaci. Tuttavia, sia matrimonio che affari saranno sotto osservazione. I single potrebbero vivere incontri frizzanti grazie all’influsso di Venere e Marte.

PESCI

Cari Pesci, Mercurio e la Luna nuova supportano chi lavora in proprio: puoi fare buoni affari e trovare ispirazione creativa. In coppia, la passione deve ancora arrivare, ma agosto sarà intenso: preparati. La giornata si apre con uno slancio autoproduttivo: idee chiare, progetti che bollono in pentola e un forte senso di iniziativa. In coppia, è il momento di uno scambio sincero: evita i silenzi, la comunicazione oggi può molto. Se sei single, una presenza magnetica potrebbe catturare la tua attenzione—ma non affrettare i tempi. Sul lavoro, la tua determinazione e creatività emergono, soprattutto in contesti comunicativi e visivi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: puoi risistemare relazioni stabili: chiarimenti calmi ed efficaci. Tuttavia, sia matrimonio che affari saranno sotto osservazione.