Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 25 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 25 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 25 ottobre – si prevede una giornata molto positiva in amore, specie se avete a che fare con persone del’ Acquario. Sul fronte lavorativo è il momento di programmare il da farsi e ripartire. Problemi legali da affrontare. Mantenete la calma e fatevi aiutare da chi è competente in materia, come un avvocato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (25 ottobre 2020) si prevede una giornata sottotono a livello sentimentale. Questo vale in particolare per le coppie di lunga data, forse la passione si sta spegnendo. Sul fronte lavorativo è il momento di recuperare. Ci saranno presto ottime opportunità da cogliere al volo. Ma per il momento non fate il passo più lungo della gamba.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di oggi vivrete un periodo positivo soprattutto per le coppie di lunga data. La passione è alle stelle. A livello lavorativo, favoriti i rapporti con colleghi e soci. La collaborazione è fondamentale, attenzione quindi a polemiche e scontri. Meglio usare un po’ di diplomazia.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi la Luna è finalmente favorevole, e questa è certamente un’ottima notizia. In questa domenica però siete troppo agitati, per cui come prima cosa dovete rilassarvi. Possibili cambiamenti a livello professionale: mantenete la calma e valutate pro e contro prima di accettare.

LEONE

Cari Leone, si prevede una giornata davvero sottotono a livello sentimentale. Se ci sono scontri e litigi con il partner, cercate di parlarvi e trovare un accordo. Sul fronte lavorativo, siete troppo ambiziosi e questo può essere un problema, c’è chi potrebbe mettervi il bastone fra le ruote. Meglio infatti mantenere la calma. Serve concretezza.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si prevede una giornata all’insegna dell’agitazione soprattutto in amore. Evitate polemiche inutili con il partner. Non potete pensare di averla sempre vinta o di avere ragione in ogni caso. A livello lavorativo fatevi seguire da un avvocato se avete questioni legali in sospeso.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: ottime novità sia a livello sentimentale che lavorativo.

