Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 25 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 25 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana prossima, e in particolare da mercoledì, avrete Venere nel segno, e questo ovviamente porterà a grandi novità e conquiste a livello sentimentale. A livello lavorativo, invece, potrebbero esserci tensioni. Se lavorate in un ambito creativo, possibili incontri interessanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 25 ottobre 2020 -, è il momento di proteggere le vostre relazioni, specie quelle a cui tenete di più. La Luna è contraria, per cui potrebbe esserci qualche problemino e discussione. Parlateci e chiaritevi. Sul lavoro quindi evitate conflitti con i colleghi. Presto ci saranno nuove opportunità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi vivrete una domenica davvero di fuoco. In amore avete la passione alle stelle e tanto eros, il vostro partner ne sarà felice. Se siete single potreste fare nuovi entusiasmanti incontri. Sul lavoro serve invece prudenza. Il meglio arriverà a fine anno.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox si prevede una giornata ottima per quanto riguarda i sentimenti. Lasciate da parte il passato e proiettatevi al futuro con entusiasmo. Sul fronte lavorativo, dopo tanti sacrifici, potreste ottenere ottimi risultati e nuove opportunità.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna nel segno è sempre un’ottima notizia. Arriveranno grandi soddisfazioni, ve le meritate. In amore se avete avuto dei litigi è il momento di ritrovare serenità e pace. Sul lavoro non fatevi prendere dall’ansia se avete molti compiti da portare a termine. Stesso discorso per gli studenti. Chi va piano va sano e va lontano.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 25 ottobre 2020 – dovrete avere grande prudenza in amore. Se vivete una crisi cercate di risolvere parlandovi e trovando un accordo. Altrimenti se pensate che non ne vale la pena, voltate pagina. Buone notizie entro fine l’anno sul fronte lavorativo, soprattutto se attendete risposte importanti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: ottime prospettive in amore e sul lavoro. Dopo tanti sacrifici, potreste ottenere ottimi risultati.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 19-25 OTTOBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 25 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 25 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 25 ottobre 2020