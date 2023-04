Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 23 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 23 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, bisogna metterci tanto impegno nelle relazioni ma ne vale sempre la pena con la persona giusta. Sul lavoro potrebbe esserci qualche piccolo problema da risolvere. Saprete ottenere il massimo dalle situazioni che vi si presenteranno. Solo così potrete dimostrare il vostro valore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 23 aprile 2023), ci vuole un po’ di pazienza perché questo è un momento un po’ difficile per l’amore. Sul lavoro sarete premiati per i vostri sforzi. Dimostrerete a tutti di che pasta siete fatti e potrete togliervi belle soddisfazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore potrete vivere emozioni forti e ottenere un vostro desiderio. Sul lavoro è forse giunta l’ora di buttarvi in nuove avventure. Valutate prima con calma pro e contro, non siate frettolosi. La fretta infatti è sempre cattiva consigliera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore sarete un po’ più fortunati del solito quindi approfittatene. Sul lavoro usate la vostra energia positiva per fare qualcosa di buono e costruttivo. Saprete ottenere davvero grandi cose. Il coraggio e l’impegno non vi mancano, a volte però dovreste saper andare oltre.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 23 aprile 2023), attenzione ai battibecchi d’amore. Sul lavoro, invece, ci vuole grande impegno per ottenere soddisfazioni. Occhio a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote, siate superiori.

PESCI

Cari Pesci, in amore potrebbero esserci novità e soprese, lasciatevi travolgere dall’ignoto. Sul lavoro fidatevi un po’ di più dei vostri colleghi. Saprete dimostrare di che pasta siete fatti e tutti i grandi meriti che chi vi circonda vi riconosce.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: è un periodo davvero propizio in amore, approfittatene. Vale sia per le coppie di lunga data che per chi ha una storia appena avviata.