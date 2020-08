Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 23 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 23 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

Cari Bilancia, oggi (23 agosto) sarà una giornata molto positiva grazie alla Luna nel segno. Progettate al meglio e con entusiasmo il vostro futuro, abbandonando quell’ansia e quell’insicurezza che vi contraddistinguono. Siete per natura molto disponibili e sensibili, ma non caricatevi di troppi problemi altrui. In particolare attenzione a non riversare lo stress sulla coppia.

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi vivrete una giornata davvero positiva in amore: se c’è una persona che vi piace, non abbiate paura a dimostrare i vostri sentimenti e dichiararvi. D’altronde non avete nulla da perdere. Venite da una settimana molto stressante, per cui approfittatene per riposarvi e ricaricare le pile.

Cari Sagittario, oggi vivrete una giornata un po’ sottotono, come d’altronde tutto l’ultimo periodo che state attraversando. Cercate di essere più ottimisti, perché solo così riuscirete ad affrontare tutte le prove che vi si presenteranno davanti. Ottime prospettive in amore, specie per i single, da fine mese. Bene il lavoro in questa seconda metà del 2020.

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi vivrete una giornata non favorevole, almeno per quanto riguarda le stelle, per cui abbiate prudenza e cautela. Questo vale sia in famiglia che nelle relazioni interpersonali. Nonostante un forte nervosismo, potrebbero non mancare piacevoli sorprese. Sul lavoro se avete avuto delle proposte, valutatele con calma e se sono interessanti accettatele.

Cari Acquario, la giornata di oggi (23 agosto 2020) sarà piuttosto tesa e all’insegna del nervosismo. Se avete avuto delle discussioni con il partner o con dei familiari, cercate di chiarirle il prima possibile. Ultimamente, complice questo caldo e i tanti impegni che dovete comunque portare a termine, siete stanchi e stressati. Cercate di riposare e ricaricare le pile, anche perché da settembre la mole di lavoro aumenterà.

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica travolgente dal punto di vista sentimentale. Ottime prospettive per i single, che potranno fare incontri interessanti e carichi di passione. Le coppie stabili, dopo qualche tensione, potranno ritrovare la serenità. Se state bene in amore, ne beneficia tutto il vostro essere, e date il massimo anche sul lavoro.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: la Luna nel segno è sempre una garanzia di successo.

