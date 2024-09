Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 settembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 22 settembre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, chi vuole parlare d’amore nel corso delle prossime ore di questa domenica 22 settembre 2024 sarà favorito. Venere non sarà più contraria da domani, lunedì. Giove sostiene nel lavoro. Sarete pronti ad affrontare tutto in maniera energica.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 settembre 2024), state vivendo una situazione generale che invita all’amore, ai sentimenti in generale. Quello che state vivendo sarà un fine settimana di fine settembre che vi farà riflettere sulle cose. I cambiamenti sul lavoro possono essere sconcertanti, ma anche fantastici!

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo un periodo favorevole, soprattutto se il cuore è libero. Se avete la testa libera. Per quanto riguarda il lavoro, conviene programmare tutto quello che c’è da fare. Ci sono ancora alcune vertenze rimaste aperte. Potrebbe sorgere qualche problema riguardante la casa.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di un nuovo amore. State vivendo un momento positivo per un’attività creativa. Venere sta per togliere l’assedio. Ancora un po’ di pazienza. C’è più ottimismo anche sul lavoro. Presto sarà il vostro momento.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 settembre 2024), dovete evitare di gettare benzina sul fuoco. Non è proprio il momento giusto. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero sorgere dei piccoli problemi. C’è qualche dubbio di troppo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Possono cambiare le strategie sul lavoro. Agite con la testa.

VERGINE

Cari Vergine, rischiate di andare incontro a qualche controindicazione, in particolare in amore. Durante le prossime ore di questa domenica 22 settembre molti di voi potranno fare valutazioni equilibrate. Dovrete dimostrare quanto valete sul piano professionale. Coraggio. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: vivete una situazione generale che invita all’amore, ai sentimenti in generale.